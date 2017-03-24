Жаворонки, совы, голуби: как биоритмы влияют на рабочий график

По данным экспертов, требовать от жаворонка активности ночью, а от совы - утром, конечно, можно, но эти попытки, скорее всего, принесут мало пользы

Почти каждый человек может отнести себя к одному из типов, исходя из особенностей своего биологического ритма, - к жаворонкам, совам, голубям. Руководитель экспертно-аналитического центра HeadHunter Україна Екатерина Мащенко рассказала ЛІГА.net, каким образом биоритм человека отображается на его работе.

По данным исследования Международного кадрового портала hh.ua, биологический ритм непосредственно влияет на самочувствие и трудоспособность, а также на физическую, интеллектуальную и эмоциональную активность человека. На это стоит обратить внимание во время налаживания рабочего графика как работодателям, так и соискателям. Тем более, что большинство людей четко чувствует особенности своей активности в течение суток (свой хронотип).

Наиболее известной является классификация хронотипов человека, представленная немецким ученым Гюнтером Хильдебрандтом, - разделение на три типа: утренний (жаворонок), дневной (голубь) и вечерний (сова).

По статистике, около 33% населения Земля является совами, 16% - жаворонки и 51% - голуби. Большинство людей относятся к смешанным хронотипам. Среди женщин процент чистых типов значительно выше, чем среди мужчин.

Всемирно известны такие знаменитые "жаворонки", как Маргарет Тетчер, Джордж Буш, Наполеон Бонапарт, Эрнест Хемингуэй, Анна Винтур. Не менее известными являются "совы" - Чарльз Дарвин, Уинстон Черчилль, Марсель Пруст, Том Лехман.

В некоторых странах вопрос биоритма человека выведен на высокий уровень.

Работодатели тестируют своих сотрудников на предмет хронотипа для оптимизации рабочего процесса. Это позволяет, например, максимально понизить количество несчастных случаев на производстве в ночные смены, если в этот период будет работать сова, и в утренние - возложив ответственность за процесс на жаворонка. В израильской армии одним из обязательных пунктов личного дела новобранца является описание его биологического ритма.

Наши биоритмы - заложенные в ДНК природные часы, начинающие свой ход в момент рождения и действующие на клеточном, организменном и других уровнях. Требовать от жаворонка активности ночью, а от совы - утром, конечно, можно, но эти попытки, скорее всего, принесут мало пользы.

Исторически сложилось так, что рынок труда всегда был подстроен под жаворонков. Голубям тоже без особых трудностей удавалось найти себе удобное место. Совам повезло меньше, поскольку значительная часть рабочих мест требовали активного включения в работу с самого утра.

Сегодня же рынок труда изменяется, приобретают популярность альтернативные формы занятости: фриланс, посменная работа, аутсорсинг и т.п. Следовательно, представители каждого хронотипа получают возможность реализовать свой потенциал и получать заслуженный заработок.

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Эксперт советует жаворонкам быть задействованными в рабочих процессах с основной нагрузкой в первой половине дня; совы показывают лучший результат в вечерний период, а голуби трудоспособны в течение всего рабочего дня.

"Во время поиска наиболее подходящей вам работы обращайте внимание на график, требования должностной инструкции, круг своих обязанностей, и непременно сопоставляйте полученную информацию со своими "биологическими часами", а также с готовностью корректировать ход последних при условии соответствующей мотивации (карьерный рост, высокая заработная плата, возможность воплощать собственные проекты)", - отметила Мащенко.

Эксперты советуют работодателям, приглашая на работу сотрудников, учитывать то, кто именно к ним пришел. Руководителям рекомендуют не спешить с самого утра требовать от совы продуктивности, поскольку пик ее интеллектуальной активности приходится на вторую половину дня, вечером не ждать от жаворонка генерации идей, ведь его активное время - утро.

Впрочем, по мнению экспертов, залогом хорошего и результативного рабочего дня представителя любого хронотипа является заинтересованность и мотивированность в работе и ориентированность на результат.

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