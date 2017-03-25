В Китае у женщины в желудке проросли грибы

Самый крупный гриб достигал в длину 7 см

В Китае 50-летней женщине сделали операцию по удалению проросших в желудке грибов. Об этом сообщает Daily Mirror.

После обращения китаянки к врачам, они при помощи эндоскопа обнаружили растущие в ее желудке грибы. Женщину прооперировали. Самый крупный гриб достигал в длину 7 см.

По предварительному заключению, китаянка ела сушеные грибы, не размачивая их перед приготовлением.

Как сообщалось ранее, по данным Всемирной организации здравоохранения, одной из самых глобальных причин детской смертности является загрязненная окружающая среда, в том числе грязные вода и воздух.

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