В Китае у женщины в желудке проросли грибы
25.03.2017 11:04
Самый крупный гриб достигал в длину 7 см
Фото: ЕРА
В Китае 50-летней женщине сделали операцию по удалению проросших в желудке грибов. Об этом сообщает Daily Mirror.
После обращения китаянки к врачам, они при помощи эндоскопа обнаружили растущие в ее желудке грибы. Женщину прооперировали. Самый крупный гриб достигал в длину 7 см.
По предварительному заключению, китаянка ела сушеные грибы, не размачивая их перед приготовлением.
Как сообщалось ранее, по данным Всемирной организации здравоохранения, одной из самых глобальных причин детской смертности является загрязненная окружающая среда, в том числе грязные вода и воздух.
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