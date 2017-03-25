USD:  26.93  27.21   EUR:  28.78  29.43  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

В Китае у женщины в желудке проросли грибы

25.03.2017 11:04
Самый крупный гриб достигал в длину 7 см
В Китае у женщины в желудке проросли грибы
Фото: ЕРА

В Китае 50-летней женщине сделали операцию по удалению проросших в желудке грибов. Об этом сообщает Daily Mirror.

После обращения китаянки к врачам, они при помощи эндоскопа обнаружили растущие в ее желудке грибы. Женщину прооперировали. Самый крупный гриб достигал в длину 7 см.

По предварительному заключению, китаянка ела сушеные грибы, не размачивая их перед приготовлением.

Как сообщалось ранее, по данным Всемирной организации здравоохранения, одной из самых глобальных причин детской смертности является загрязненная окружающая среда, в том числе грязные вода и воздух. 

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Загрузка...
узнать больше
slovoidilo.ua
Новости партнеров
 