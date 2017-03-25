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Порошенко подписал указ в связи с годовщиной Великого террора

25.03.2017 11:30
За мероприятия в Украине будет отвечать Кабинет министров, за границей дипломаты также проведут информационную работу
Порошенко подписал указ в связи с годовщиной Великого террора
Фото: president.gov.ua

Президент Петр Порошенко подписал указ о мероприятиях к 80-ой годовщине Великого террора - массовых политических репрессий 1937-1938 годов. Об этом сообщается на сайте администрации президента.

Согласно указу, Кабмин в течение месяца должен создать Организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий, за три месяца разработать план на 2017-2018 года.

Также в указе есть распоряжения местным органам власти, в частности, по развитию Национального историко-мемориального заповедника Быковнянские могилы.

Дипломатические заведения Украины за границей также проведут мероприятия и информационную работу. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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