Порошенко подписал указ в связи с годовщиной Великого террора

За мероприятия в Украине будет отвечать Кабинет министров, за границей дипломаты также проведут информационную работу

Президент Петр Порошенко подписал указ о мероприятиях к 80-ой годовщине Великого террора - массовых политических репрессий 1937-1938 годов. Об этом сообщается на сайте администрации президента.



Согласно указу, Кабмин в течение месяца должен создать Организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий, за три месяца разработать план на 2017-2018 года.



Также в указе есть распоряжения местным органам власти, в частности, по развитию Национального историко-мемориального заповедника Быковнянские могилы.



Дипломатические заведения Украины за границей также проведут мероприятия и информационную работу.

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