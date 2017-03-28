Дорогой Ленин: на Закарпатье памятник продали за 250 тыс грн

Ранее памятник "вождю пролетариата" стоял в центре приграничного города Чоп

В городе Чоп Закарпатской на аукционе был продан памятник Владимиру Ленину, который раньше стоял в центре города. Об этом сообщает пресс-служба Чопского городского совета.

Там отметили, что подобный аукцион был проведен в Украине впервые.

В торгах принял участие один человек, он купил объект по начальной стоимости в 253 931 грн.ъ

Имя покупателя не разглашается.

Ранее депутаты Запорожского городского совета не поддержали предложение продать демонтированный памятник Ленину.

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