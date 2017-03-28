Дорогой Ленин: на Закарпатье памятник продали за 250 тыс грн
28.03.2017 17:04
Ранее памятник "вождю пролетариата" стоял в центре приграничного города Чоп
Скриншот с видео
В городе Чоп Закарпатской на аукционе был продан памятник Владимиру Ленину, который раньше стоял в центре города. Об этом сообщает пресс-служба Чопского городского совета.
Там отметили, что подобный аукцион был проведен в Украине впервые.
В торгах принял участие один человек, он купил объект по начальной стоимости в 253 931 грн.ъ
Имя покупателя не разглашается.
Ранее депутаты Запорожского городского совета не поддержали предложение продать демонтированный памятник Ленину.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
17:47
-
17:20
-
17:14
-
15:50
-
15:32
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...
Загрузка...
Спецпроекты
Новости партнеров