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Дорогой Ленин: на Закарпатье памятник продали за 250 тыс грн

28.03.2017 17:04
Ранее памятник "вождю пролетариата" стоял в центре приграничного города Чоп
Дорогой Ленин: на Закарпатье памятник продали за 250 тыс грн
Скриншот с видео

В городе Чоп Закарпатской на аукционе был продан памятник Владимиру Ленину, который раньше стоял в центре города. Об этом сообщает пресс-служба Чопского городского совета.

Там отметили, что подобный аукцион был проведен в Украине впервые.

В торгах принял участие один человек, он купил объект по начальной стоимости в 253 931 грн.ъ

Имя покупателя не разглашается. 

Ранее депутаты Запорожского городского совета не поддержали предложение продать демонтированный памятник Ленину.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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