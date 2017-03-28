Безвизовый режим: в Грузии решили поддержать украинцев флешмобом
Граждане Грузии, которые с 28 марта имеют возможность посещать страны Шенгенской зоны без виз, запустили в соцсетях флешмоб в поддержку Украины. Соответствующие фото у себя в Facebook обнародовала координатор общественной организации Центр гражданских свобод Александра Матвийчук.
Участники флешмоба публикуют свои фотографии с хэштегом #Visa_Free_For_Ukraine.
Как видно на фото, в руках они держат лист бумаги с надписью: "Я не буду чувствовать себя полноценным европейцем до тех пор, пока Украина не получит безвизовый режим".
С сегодняшнего дня, 28 марта 2017 года, для Грузии начал действовать безвизовый режим в Шенгенской зоне.
Грузинские граждане могут находиться в странах Шенгенской зоны без виз максимум до 90 дней в течение 180 дней. Исключением являются две страны Евросоюза - Великобритания и Ирландия, с ними у Грузии сохраняется визовый режим.
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