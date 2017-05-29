Чиновник ГФС получил "в подарок" от матери более 2 млн грн

Чиновник получил деньги и сразу же после этого внес запись в Госреестр информацию о приобретении квартиры за 1,7 млн гривень в городе Бровары

Начальник Полеского отделения Вышгородской налоговой инспекции в Киевской области Сергей Обушевський получил денежную сумму в размере более 2 млн гривень, как заявил сам налоговик, в подарок от своей матери. Об этом сообщают журналисты проекта Радио Свобода "Точно" со ссылкой на информацию из Единого государственного реестра деклараций чиновников.

После этого Обушевський сразу внес запись в Реестр о приобретении квартиры площадью 122 кв. метра за 1,7 млн гривень в городе Бровары.

Согласно данным из электронных деклараций Обушевського за 2015 и 2016 годы, размеры наличных средств у семьи сотрудника Государственной фискальной службы достигали $30 тыс и $25 тыс соответственно.

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