В Санкт-Петербурге стоматолог удалила пациентке 22 здоровых зуба

За свои услуги 40-летняя врач получила $15 тыс

В Санкт-Петербурге открыто уголовное производство о мошенничестве против врача-стоматолога из частной клиники, удалившей пациентке 22 здоровых зуба. Об этом сообщает Би-би-си.

По информации следственного комитета России, в 2014 году подозреваемая "ввела в заблуждение 43-летнюю местную жительницу относительно объема оказания стоматологических услуг", в результате чего удалила ей 22 здоровых зуба, установив "мосты", ненадлежащего качества.

За свои услуги 40-летняя врач получила более 843 тысяч рублей ($15 тыс, - ред.).

В настоящее время следователи ищут других предполагаемых жертв стоматолога.

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