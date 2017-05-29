В аэропорту Дублина сфотографировали зайца с сигаретой в зубах

Женщина предположила, что заяц бежал в дьюти-фри

Одна из пассажирок увидела в аэропорту Дублина зайца, который пробегал по парковке с сигаретой в зубах. Соответствующее фото она опубликовала в своем Twitter.

Женщина предположила, что заяц бежал в дьюти-фри.

"То, что я никогда не ожидаю увидеть: заяц с сигаретой во рту пробежал мимо меня в аэропорту Дублина. Дьюти-фри?" - написала Луиза Ачесон.





Фото: twitter.com/ach0

25 мая на автодороге Белая Церковь - Сквира, недалеко от села Шамраевка 25 мая в 00:35 столкнулись автомобили Renault Logan и Renault Kangoo. Удар был такой силы, что трое людей погибли, еще двое находятся в больнице. Причиной жуткой аварии стал дикий кабан, неожиданно выскочивший на автодорогу. Животное тоже погибло.

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