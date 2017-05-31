Умер экс-глава УГКЦ Любомир Гузар

О похоронах бывшего главы УГКЦ будет сообщено позже

На 85-м году жизни умер бывший глава Украинской греко-католической церкви Блаженнейший Любомир Гузар. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщили в пресс-службе УГКЦ.

Согласно сообщению, Гузар скончался сегодня, 31 мая, в 18:30.

На сайте УГКЦ опубликовано официальное подтверждение. О похоронах Гузара будет сообщено позже.

26 января 2001 года на чрезвычайном синоде епископов Любомир Гузар избран верховным архиепископом УГКЦ. А 21 февраля того же года назначен Папой Иоанном-Павлом ІІ кардиналом католической церкви.



21 августа 2005 года провозглашено о перенесении кафедры главы УГКЦ из Львова в Киев.



10 февраля 2011 года Папа Римский Бенедикт XVI принял отставку Гузара.

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