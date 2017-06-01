Клинтон о "covfefe" Трампа: Это скрытое послание для россиян

Печатая в Twitter сообщение, президент США ошибся в слове "coverage" и набрал его как "covfefe", чем вызвал бурю шуток и дал старт сотням фотожаб

Twitter-опечатка американского президента Дональда Трампа могла быть "тайным посланием" Кремлю. Такую шутливую версию озвучила на конференции по IT-технологиям в Калифорнии его бывшая соперница по предвыборной гонке 2016 года Хиллари Клинтон.

Вчера, 31 мая 2017 года, Трамп ошибся в сообщении, набрав в микроблоге следующие слова: "Despite the constant negative press covfefe".





Президент США, вероятно, хотел посетовать на критику СМИ и "covfefe" должно было стать словом "coverage". То есть, твит должен был выглядеть как "несмотря на постоянное негативное медиа-освещение..."

"Считаю, это было тайное послание для русских. Просто у вас нет необходимого уровня доступа к секретным данным, чтобы узнать, что такое "covfefe", - сказала Клинтон под смех ведущих Codecon.

Видео: Youtube / US News Today

В течение нескольких часов после размещения твита с опечаткой (сейчас уже удален) в соцсетях появились сотни "фотожаб":









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