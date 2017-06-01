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В Мариуполь дополнительно назначили три пассажирских поезда

01.06.2017 16:28
Глава Донецкой облгосадминистрации сообщил, что пропускная способность ветки Хлебодаровка-Зачатовка-Рузаевка выросла почти на 50%
В Мариуполь дополнительно назначили три пассажирских поезда
Фото: facebook.com/zhebrivskyi

В Донецкой области открыли модернизированный отрезок железнодорожного пути Хлебодаровка-Зачатовка-Рузаевка на железнодорожном перегоне Камыш-Заря - Волноваха. Об этом у себя в Facebook сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

"После оккупации Россией части территории области, это единственная железнодорожная ветка, соединяющая Мариуполь с остальной Украиной. Этой веткой перевозят железную руду, уголь и кокс на мариупольские металлургические комбинаты, а из Мариуполя вывозят металлургическую продукцию в Одесский порт и Запорожские металлургические комбинаты", - отметил Жебривский.

По его словам, этой же веткой курсируют пассажирские и пригородные поезда.

В результате модернизации, пропускная способность ветки выросла почти на 50%.

"В Мариуполь дополнительно назначено три пассажирских поезда", - уточнил Жебривский.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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