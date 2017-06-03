Троица 2017: приметы, традиции и обряды

Святая Троица - важный православный праздник. Как отмечают и празднуют Троицу в Украине - читайте в материале LIGA.net

Праздник Троицы отмечается ежегодно на 50-й день после Пасхи, и в этом году приходится на 4 июня.

Считается, что в этот день, как и обещал Иисус Христос перед Вознесением, на Апостолов сошел Святой Дух, явившийся в виде огненных языков. Таким образом, Господь явился во всех трех ипостасях: Бог Отец, Бог Сын и Святой Дух. Догмат о Пресвятой Троице является основой христианского вероучения.

Троица является христианским праздником, но в его традициях и обрядах осталось очень много от язычества.

Праздник Святой Троицы открывает летний календарный цикл, а в основе его лежит культ растительности, поэтому в Украине Троицу называют также Зелеными праздниками.

В этот день принято украшать свои дома травой, цветами, зелеными ветвями деревьев: клена, ивы, липы. Запрещенным деревом у наших предков считалась осина, иногда ива.

Ветки прикрепляли к окнам, на ворота, а пол было принято устилать травами: любыстком, мятой, аиром, или как его называют в народе - татарским зельем. Считалось, что в эти дни растения обладают особой защитной силой, поэтому защищали семьи от всех бед, помогали выздороветь больным.

Трава аир

На Троицу принято даже готовить блюда из трав: салаты из молодой капусты и зелени, пирожки с вареными яйцами и зеленым луком.

В праздник поминают умерших, поэтому ни в коем случае нельзя проводить никакие работы на земле. Могилы родственников на Троицу также принято осыпать травами и цветами. Прийти на кладбище помянуть родственников следует в так называемую родительскую суботу - суботу перед Троицей.

Наши предки верили, что на Троицкой неделе в мир живых приходят русалки, мавки, в которых превращались души утопленников или некрещенных детей. Считалось, что если человек один отправится в лес или на речку - купаться или полоскать белье - русалки смогут защекотать его досмерти или заманить в речку.

Существует ряд примет на Троицу. Например, дождь в день праздника сулил хорошую погоду на протяжении года, щедрый урожай и множество грибов в лесах. Считалось, что именно со дня Троицы начинается настоящее лето.

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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