Оккупанты создали очередь из автомобилей на админгранице с Крымом

При этом очереди из пешеходов не наблюдается

Возле контрольного пункта "Чонгар" на административной границе с оккупированным Крымом из-за действий российских силовиков скопились автомобили желающих пересечь границу. Об этом сообщила начальник пресс-службы Бердянского пограничного отряда ГПСУ Неля Доценко, передают Крым. Реалии.

По состоянию на 9:00, в районе "Чонгара" в очереди находились 100 автомобилей, при этом очереди из пешеходов не наблюдалось.

Доценко заявила, что очередь возникла из-за действий российских силовиков на админгранице с Крымом.

В ГПСУ напомнили, что 2 июня на админгранице также образовалось скопление транспортных средств.

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

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