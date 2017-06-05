Синоптики прогнозируют на сегодня в Киеве шквальные ветры
5 июня 2017 года на северо-западе Украины ожидаются дожди с грозами, температура воздуха днем составит от +21 до +31. Укргидрометцентр также предупреждает о сильном ветре и шквалах в Киеве.
"В ближайшие часы 5 июня с сохранением до конца суток порывы ветра и шквалы 15-20 м/с; во второй половине дня и вечером грозы", - гласит сообщение службы.
Согласно прогнозу украинских синоптиков, на востоке Украины сегодня осадков не ожидается, температура воздуха днем составит от +23 до +26.
В центральных регионах осадков также не предвидится, днем температура воздуха составит от +26 до +29.
На юге страны также сегодня осадков не ожидается, днем температура воздуха составит от +21 до +31.
В Крыму днем температура от +24 до +26 и без осадков.
На западе Украины сегодня ожидаются дожди с грозами, днем температура составит от +21 до +28.
На севере страны также пройдут дожди, дневная температура составит от +23 до +28.
В Киеве сегодня пройдут дожди с грозами, температура воздуха днем составит от +26 до +28, ночью - от +13 до +15.
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