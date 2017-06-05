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Синоптики прогнозируют на сегодня в Киеве шквальные ветры

05.06.2017 11:38
По всей Украине сегодня прогнозируются дожди с грозами, а в Киеве - шквальный ветер
Синоптики прогнозируют на сегодня в Киеве шквальные ветры
Фото: iStock/Global Images Ukraine

5 июня 2017 года на северо-западе Украины ожидаются дожди с грозами, температура воздуха днем составит от +21 до +31. Укргидрометцентр также предупреждает о сильном ветре и шквалах в Киеве.

"В ближайшие часы 5 июня с сохранением до конца суток порывы ветра и шквалы 15-20 м/с; во второй половине дня и вечером грозы", - гласит сообщение службы.

Согласно прогнозу украинских синоптиков, на востоке Украины сегодня осадков не ожидается, температура воздуха днем составит от +23 до +26.

В центральных регионах осадков также не предвидится, днем температура воздуха составит от +26 до +29.

На юге страны также сегодня осадков не ожидается, днем температура воздуха составит от +21 до +31.

В Крыму днем температура от +24 до +26 и без осадков.

На западе Украины сегодня ожидаются дожди с грозами, днем температура составит от +21 до +28.

На севере страны также пройдут дожди, дневная температура составит от +23 до +28.

В Киеве сегодня пройдут дожди с грозами, температура воздуха днем составит от +26 до +28, ночью - от +13 до +15.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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