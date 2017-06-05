Под Киевом неизвестные повредили склеп еврейского праведника

Главный раввин Киева и Украины призвал правоохранителей принять меры по охране еврейских объектов, потому что акты вандализма происходят не впервые

Сегодня ночью в Анатевке под Киевом неизвестные разбили стекло и взломали раму на склепе еврейского праведника Мордехая Чернобыльского. Об этом сообщил главный раввин Киева и Украины Моше Реувен Асман.



Полиция зарегистрировала попытку взлома и проникновения.



"Этот акт вандализма является далеко не первым в целой серии нападений и осквернений еврейских могил, культовых сооружений и памятников жертвам Холокоста в Украине", - отметил раввин.



Моше Реувен Асман призвал правительство и правоохранителей принять дополнительные меры по обеспечению безопасности еврейских объектов.

Мордехай Чернобыльский был похоронен в 1837 году, а в 2015 году возле его могилы построили поселок, где поселились еврейские беженцы из востока Украина.

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