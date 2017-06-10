Завтра в домах жителей Авдеевки будет вода - Жебривский
Донецкая фильтровальная станция возобновила работу, завтра вода будет в домах жителей Авдеевки. Об этом сообщил в Facebook руководитель военно-гражданской администрации области Павел Жебривский.
"Городские резервуары наполняются водой. До завтрашнего утра вода будет в кранах в домах", - написал он.
Как сообщалось ранее, в Авдеевке с 7 июня нет газоснабжения и провести ремонтные работы пока невозможно.
Без стабильного централизованного водоснабжения в Донецкой области остаются пять районов с общим населением около 388 тысяч жителей. Воды нет в Покровском, Селидовском, Волновахском, Добропольском и Марьинском районах. Жителям почасово подают воду с резервного резервуара.
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