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Завтра в домах жителей Авдеевки будет вода - Жебривский

10.06.2017 14:30
Без стабильного централизованного водоснабжения в Донецкой области остаются пять районов с общим населением около 388 тысяч жителей
Завтра в домах жителей Авдеевки будет вода - Жебривский
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Донецкая фильтровальная станция возобновила работу, завтра вода будет в домах жителей Авдеевки. Об этом сообщил в Facebook руководитель военно-гражданской администрации области Павел Жебривский.

"Городские резервуары наполняются водой. До завтрашнего утра вода будет в кранах в домах", - написал он.

Как сообщалось ранее, в Авдеевке с 7 июня нет газоснабжения и провести ремонтные работы пока невозможно.

Без стабильного централизованного водоснабжения в Донецкой области остаются пять районов с общим населением около 388 тысяч жителей. Воды нет в Покровском, Селидовском, Волновахском, Добропольском и Марьинском районах. Жителям почасово подают воду с резервного резервуара.  

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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