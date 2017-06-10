Завтра в домах жителей Авдеевки будет вода - Жебривский

Без стабильного централизованного водоснабжения в Донецкой области остаются пять районов с общим населением около 388 тысяч жителей

Донецкая фильтровальная станция возобновила работу, завтра вода будет в домах жителей Авдеевки. Об этом сообщил в Facebook руководитель военно-гражданской администрации области Павел Жебривский.

"Городские резервуары наполняются водой. До завтрашнего утра вода будет в кранах в домах", - написал он.

Как сообщалось ранее, в Авдеевке с 7 июня нет газоснабжения и провести ремонтные работы пока невозможно.

Без стабильного централизованного водоснабжения в Донецкой области остаются пять районов с общим населением около 388 тысяч жителей. Воды нет в Покровском, Селидовском, Волновахском, Добропольском и Марьинском районах. Жителям почасово подают воду с резервного резервуара.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.