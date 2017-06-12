Власти Львова просят признать город зоной экологического бедствия

Обращение львовской комиссии по экологии будет отправлено правительству и СНБО, после решения которых окончательное слово останется за президентом

Львовская городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла официальное решение о необходимости объявить Львов зоной экологического бедствия. Об этом сообщает издание ZAXID.NET.

Соответствующее обращение комиссии будет отправлено в адрес правительства и Совет национальной безопасности и обороны, после решения которых окончательное слово останется за президентом.

Решение о необходимости объявить Львов зоной экологического бедствия было принято практически единогласно - из 13 членов комиссии воздержался лишь представитель ГСЧС.

Стоит отметить, что решение львовской комиссии по чрезвычайным ситуациям не означает немедленного внедрения во Львове чрезвычайного положения. Это обращение должен рассмотреть Кабинет министров и СНБО. После их согласия решение должен принять президент, указ которого утверждает Верховная Рада.

Согласно украинскому законодательству, с объявленной зоной чрезвычайной экологической ситуации территории могут отселять людей. На этой территории также могут объявить карантин, ограничить движение автомобилей, усилить охрану общественного порядка, ограничивать или полностью запретить проведение массовых мероприятий.

В случае необходимости для ликвидации последствий экологической ситуации могут привлекать жителей на добровольной основе, а также военных Вооруженных сил. Для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлекаются средства из государственного бюджета Украины.

Издание сообщает, что из-за проблем с вывозом мусора во Львове могут возникнуть эпидемии. В отходах могут размножаться различные возбудители заболеваний, в частности кишечных инфекций, дизентерии, вирусного гепатита А, лептоспироза.

Мэр города Андрей Садовой у себя в Facebook написал, что французские эксперты совместно с украинскими активно работают над технологическими параметрами и проектом мусороперерабатывающего завода. "Завершаем детальное изучение предложенной ими участка под завод на территории ТЭЦ-2, которая по моему мнению является оптимальной. Но в любом случае, строительство такого завода - это два года. Начать сможем в этом году", - уточнил Садовой.

9 июня 2017 года в полиции сообщили, что в Киевской области возле автодороги Борисполь-Барышевка неизвестные выгрузили 60 тонн мусора из Львова.

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