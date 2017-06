Ученые создали подробную карту повреждений ДНК из-за курения

Такие карты помогут понять, как возникает вызванный курением рак, почему некоторые люди оказываются более устойчивы к нему и как предотвратить болезнь

Ученые впервые создали подробную карту повреждений ДНК из-за курения. Данные были опубликованы Proceedings of the National Academy of Sciences, передает УНИАН.

Лауреат Нобелевской премии по химии Азиз Санкар и его коллеги разработали способ картирования повреждений ДНК на основе эксцизионной репарации нуклеотидов - механизма репарации ДНК, позволяющего исправить однонитевые повреждения ДНК, используя в качестве матрицы неповрежденную комплементарную цепь.

При распознавании повреждения происходит вырезание короткого участка поврежденной цепи ДНК. Ученые нашли способ маркировать эти вырезанные участки и упорядочивать их, создавая карту поврежденных участков генома. В данном исследовании они работали с повреждениями, вызванными бензопиреном, канцерогеном, вызывающим до 30% смертей от рака в США.

Подобные карты помогут ученым лучше понять, как возникает вызванный курением рак, почему некоторые люди оказываются более устойчивы или уязвимы к нему и как можно предотвратить болезнь.

Также Санкар надеется, что наглядная демонстрация повреждений на клеточном уровне может побудить некоторых курильщиков отказаться от вредной привычки.

Сейчас авторы исследования работают над повышением разрешения карты и ищут способ использовать ее для диагностики и других повреждений ДНК.

