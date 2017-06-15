В Кривом Роге убрали билборд со сбитым боевиками Ил-76: фото

К рекламному щиту с террористами на фоне обломков военно-транспортного Ил-76МД бдительные криворожане вызвали полицию и СБУ

В Кривом Роге Днепропетровской области местные жители добились того, чтобы власти убрали билборд с фотографией сбитого оккупантами в Луганском аэропорту самолета Ил-76, который был размещен к трехлетию трагедии на перекрестке улиц Виталия Матусевича и Мыстецькой. Об этом сообщает местный ресурс 0564.ua.

По словам бывшего бойца АТО, сейчас депутата горсовета Николая Колесника, для билборда использована фотография, снятая сепаратистами, когда они осматривали обломки и фотографировались на их фоне.

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Бдительные граждане обратились в полицию, после чего заказанный в исполкоме Металлургического райсовета плакат сняли, заменив другим.





Фото: 0564.uа

"По поводу борда с изображением сепаратистов на фоне сбитого Ил-76. Очень адекватная, моментальная реакция, СБУ, полиции, собственников плаката (готовы были сами убрать, невзирая на последствия, сразу поняли, в чем проблема). Отсутствие понимания у руководителя Металлургического района, пытался рассказать что это единственное фото с хорошим разрешением, которое подошло по качеству... В случайности такого рода не верю", - сообщил Колесник у себя в Facebook.

Позднее депутат разместил у себя фото памятной акции по случаю трехлетия трагедии.

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В 00:51 ночи 14 июня 2014 года при заходе на посадку в осажденном российско-террористическими вооруженными формированиями Луганском аэропорту был сбит военно-транспортный самолет Ил-76МД Воздушных Сил ВСУ.

Террористы попали по самолету из российского переносного зенитно-ракетного комплекса, после чего расстреляли подсвеченный ошибочным выстрелом тепловых ловушек транспортник из зенитной установки ЗУ-23-2. Самолет разрушился в воздухе и упал на предпосадочной прямой в 15 км от торца взлетной полосы.

На борту самолета с бортовым номером 76777 были 49 военных - подкрепление защитникам аэропорта в составе 40 десантников 25-й бригады ВДВ (Днепр) и девять членов экипажа. Все они погибли при крушении.

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