На выходные погода в Украине ухудшится: ожидаются грозы и ветер

Из-за сильных дождей в западных областях Украины повысится уровень воды в реках

В отдельных областях Украины 17 и 18 июня ожидаются грозы, сильные дожди и порывы ветра. Об этом сообщает ГСЧС со ссылкой на Укргидрометцентр.

В субботу, 17 июня, в Ровенской, Волынской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой областях ожидаются отдельные порывы ветра 15-20 м/с. Ночью в Житомирской, Ровенской, Волынской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой, а днем ​​и в Винницкой и Одесской областях местами сильный дождь.

Из-за сильных дождей повысится уровень воды в реках, но без негативных последствий. В частности, на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области), Прута, Сирета вода поднимется на 0,3 - 1,5 м, на реках бассейна Припяти, реках Закарпатья - на 0,2- 1,0 м.

В Карпатах при сильных ливнях могут сформироваться значительные местные и склонные стоки, предупреждают спасатели.

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