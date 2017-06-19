В Украине хотят отменить оценки в первых двух классах школы

В новой украинской школе будет создана стимулирующая система, где достижения будут подчеркиваться наравне с ошибками, сообщили в Минобразования

Министерство образования и науки намерено отменить систему оценивания для первого и второго классов школы. Об этом министр Лилия Гриневич сообщила в ходе рабочей поездки в Одесскую область, передает пресс-служба ведомства.



Оценивание в нынешней системе среднего образования она охарактеризовала как "карательное".



"В новой украинской школе будет создана стимулирующая система, где достижения будут подчеркиваться наравне с ошибками. При этом мы не будем снимать оценивание в начальной школе полностью. Первый-второй классы должны быть без оценок, но в третьем-четвертом дети должны привыкать к балльной системе", - сказала Гриневич.



Министр отметила, что перед стартом реформы 22 тысячи учителей, которые будут обучать первоклассников, пройдут комплексное переобучение, чтобы усвоить новые методики преподавания, подходы к оцениванию и другие элементы новой школы.



Гриневич также добавила, что компетентностный подход, являющийся одним из основных элементов новой украинской школы, невозможно внедрить без изменений подходов к оцениванию и измерению знаний учащихся. "Согласитесь, что наша профильная школа сейчас ориентирована именно на составление оценки. Без переориентации задач от действующей модели мы отойти не сможем", - пояснила она.

Читайте также: Гриневич о нововведениях в школе: Прогулки и планшет



Глава Минобразования отметила, что в создании компетентностных задач для ВНО должно помочь международное исследование PISA, которое пройдет в Украине в 2018 году.



"PISA специализируется именно на проверке развития компетенций XXI века. Это исследование не только сделает хороший срез развития украинских подростков, но и является образцом для авторов тестов, наполняющих тестовые тетради ВНО задачами", - подчеркнула Гриневич.

23 мая 2017 года Верховная Рада приняла закон, согласно которому в украинских школах должны будут создать классы для детей с особыми потребностями.



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.