За месяц украинская аудитория Facebook выросла на 2,5 млн - СМИ
Количество украинских пользователей в социальной сети Facebook превысило отметку в 9 млн. Об этом сообщает Watcher со ссылкой на данные статистики для рекламодателей.
С запретом на территории Украины российской соцсети ВКонтакте с 18 мая украинская аудитория выросла на 2,5 млн пользователей, что является почти третью от общего числа пользователей, зарегистрированных с украинскими IP-адресами. А вся аудитория Facebook стала больше аудитории ВКонтакте в Украине.
С апреля 2009 года украинский сегмент пользователей в Facebook вырос в 142 раза (с 63 тысяч до 9 млн).
Отмечается, что пользователи считаются те, кто по крайней мере раз в месяц заходил в соцсеть, будучи при этом зарегистрированным. Статистика не учитывает тех, кто не заходил в онлайн в течение последних 30 дней, и тех, кто просматривает контент, не заходя в свой персональный аккаунт.
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15 мая 2017 года в Украине введен в действие запрет на ряд российских сайтов и соцсетей.
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