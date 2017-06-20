За месяц украинская аудитория Facebook выросла на 2,5 млн - СМИ

Количество украинских фейсбук-пользователей превысило 9 млн

Количество украинских пользователей в социальной сети Facebook превысило отметку в 9 млн. Об этом сообщает Watcher со ссылкой на данные статистики для рекламодателей.

С запретом на территории Украины российской соцсети ВКонтакте с 18 мая украинская аудитория выросла на 2,5 млн пользователей, что является почти третью от общего числа пользователей, зарегистрированных с украинскими IP-адресами. А вся аудитория Facebook стала больше аудитории ВКонтакте в Украине.

С апреля 2009 года украинский сегмент пользователей в Facebook вырос в 142 раза (с 63 тысяч до 9 млн).

Отмечается, что пользователи считаются те, кто по крайней мере раз в месяц заходил в соцсеть, будучи при этом зарегистрированным. Статистика не учитывает тех, кто не заходил в онлайн в течение последних 30 дней, и тех, кто просматривает контент, не заходя в свой персональный аккаунт.

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15 мая 2017 года в Украине введен в действие запрет на ряд российских сайтов и соцсетей.

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