Министр обороны Канады приготовил украинский борщ: фото
На встрече с украинской диаспорой Оттавы министр обороны Канады Харджит Саджан приготовил борщ. Об этом, опубликовав фото процесса, сообщает Twitter 3-го ежегодного Украинского фестиваля столицы Канады.
"Классно. Министр обороны Канады Харджит Саджан демонстрирует навыки приготовления борща украинской громаде Оттавы", - говорится в подписи к снимкам.
Фестиваль состоится 21-23 июня.
Читайте также: Минобороны Канады посылает "мощный сигнал" для РФ из-за Украины
С началом вооруженной агрессии России против Украины канадские украинцы стали одними из наиболее активных волонтеров, помогающей добровольческим батальонам и Вооруженным Силам Украины.
Читайте также: Война в Донбассе: Канада готовит план помощи Украине
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
08:00
-
12.06.17
08:14
-
вчера
08:00
-
вчера
20:11
-
вчера
19:37