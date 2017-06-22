Министр обороны Канады приготовил украинский борщ: фото

Глава канадского оборонного ведомства пришел на встречу со столичной украинской диаспорой, где продемонстрировал кулинарные навыки

На встрече с украинской диаспорой Оттавы министр обороны Канады Харджит Саджан приготовил борщ. Об этом, опубликовав фото процесса, сообщает Twitter 3-го ежегодного Украинского фестиваля столицы Канады.

"Классно. Министр обороны Канады Харджит Саджан демонстрирует навыки приготовления борща украинской громаде Оттавы", - говорится в подписи к снимкам.

Фестиваль состоится 21-23 июня.









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С началом вооруженной агрессии России против Украины канадские украинцы стали одними из наиболее активных волонтеров, помогающей добровольческим батальонам и Вооруженным Силам Украины.

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