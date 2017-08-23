Патрульную полицию Одессы возглавил сын Героя Украины Рыбака
Новым руководителем патрульной полиции Одессы стал Юрий Рыбак. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Одессы.
Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий подчеркнул, что Рыбак почти с первых дней присоединился к формирования и становления патрульной полиции Украины, раньше занимал должность заместителя начальника отдела мониторинга и аналитического обеспечения Управления патрульной полиции в Киеве.
Рыбак отметил, что приоритетными направлениями работы считает повышение уровня безопасности граждан, усиление противодействия уличной преступности, улучшение организации деятельности Управления и расширения эффективного взаимодействия с обществом.
Юрий Рыбак - сын депутата Горловского горсовета Донецкой области от партии "Батькивщина" Владимира Рыбака. Он был убит террористами ДНР в апреле 2014 года за свою проукраинскую позицию. В частности, он пытался установить государственный флаг Украины на здании Горловской РГА.
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