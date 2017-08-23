Безвизовым режимом воспользовались 200 тысяч украинцев - ГПСУ

В Госпогранслужбе отметили, что 76 тысяч украинцев для поездок выбрали авиационный транспорт

Безвизовым режимом с Европейским союзом воспользовались 200 тысяч украинцев. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"Накануне празднования 26-й годовщины Дня независимости Украины правом безвизовых путешествий уже воспользовались 200 тысяч украинцев", - отметили в пресс-службе.

Из них более 76 тысяч украинцев для поездок выбрали авиационный транспорт, а остальные направлялись через автомобильные или железнодорожные пункты пропуска.

"В рамках безвизового режима со странами ЕС больше всего граждан Украины следовали через границу с Польшей и Венгрией - 90 тысяч человек", - уточнили в пресс-службе.

В ГПСУ отметили, что в целом пограничники зафиксировали 57 отказов гражданам в пересечении границы, в основном из-за отсутствия подтверждения цели поездки и нарушения европейского миграционного законодательства во время предыдущих поездок.

6 апреля 2017 года Европарламент проголосовал за предоставление украинцам безвизового режима, а 26 апреля визовую либерализацию с Украиной одобрили и послы Евросоюза (комитет постоянных представителей ЕС - COREPER). 11 мая это сделал и Совет ЕС.

Украинцы смогут въезжать без виз в следующие страны: Австрия, Бельгия, Болгария, Германия, Греция, Дания, Эстония, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Венгрия, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария и Швеция.

Жители ОРДЛО и временно оккупированного Крыма смогут воспользоваться безвизовым режимом без дополнительных условий.

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