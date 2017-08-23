В Черновицкой области - 4 случая подозрения на лептоспироз

До августа за 7 месяцев 2017 года ни одного случая заболевания лептоспирозом не территории области зафиксировано не было

За последние несколько дней в Черновицкой области госпитализированы четыре человека с подозрением на лептоспироз. Об этом говорится в сообщении областного лабораторного центра Минздрава.

Согласно сообщению, до августа за 7 месяцев 2017 года ни одного случая заболевания лептоспирозом не территории области зафиксировано не было.

При этом отмечается, что на территории области заболеваемость лептоспирозом регистрируются ежегодно. В 2014 году зарегистрировано 17 случаев лептоспироза, из которых 2 закончились смертью, в 2015 году - 9 случаев, из них 2 закончились смертью, за 2016 зарегистрировано 7 случаев, из них 4 закончились смертью.

Лептоспироз - опасное инфекционное заболевание, вызванное бактерией Leptospira. Без лечения лептоспироз может привести к поражению почек, печени, менингиту (воспаление мембраны вокруг головного и спинного мозга) или даже смерти. Бактерия, вызывающая лептоспироз у людей, попадает в воду с мочой инфицированных животных, чаще всего - грызунов.

21 августа в Киеве от лептоспироза умер мужчина. Всего с начала года в столице зарегистрировано восемь случаев заболевания лептоспирозом.

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