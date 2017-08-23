Военные на линии соприкосновения получат премии к празднику
По случаю Дня независимости Украины военнослужащие, которые несут службу на линии соприкосновения, получат денежную премию в размере 1000 грн. Об этом сна своей странице в Facebook сообщил министр обороны Степан Полторак.
Он написал, что "подписал приказ о поощрении всего личного состава, находящегося на линии соприкосновения, денежной премией в размере 1000 гривень в честь праздника".
Министр также сообщил, что накануне Дня независимости Украины были поощрены ведомственными наградами 1 650 военнослужащих ВСУ, которые несут службу в районе проведения АТО.
По его словам, военнослужащих поздравили мобильные группы, в состав которых вошли заместители министра обороны и руководители ведомственных подразделений, работавших в районе проведения АТО.
24 августа в этом году Украина отметит 26-й День независимости. В Киеве запланированы праздничные мероприятия.
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