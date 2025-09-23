Садовый: Перед обнаружением "прослушки" в кабинете были Свириденко, Стефанчук и иностранцы

Мэр Львова уточнил, что перед тем, как в его рабочем кабинете нашли "прослушку", там состоялось несколько встреч

Андрей Садовый (Фото: Международный саммит городов и регионов)

Городской голова Львова Андрей Садовый заявил, что за последний месяц, перед тем как в его кабинете нашли "прослушку", там были встречи с иностранными делегациями, премьер-министром Юлией Свириденко и председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком. Об этом он рассказал в интервью "Украинской правде".

Садовый отметил, что он не переживает за то, что "прослушка" записала какие-то конкретные разговоры.

Однако, по его словам, "есть очень много вопросов", ведь буквально за последний месяц в его кабинете была встреча с премьер-министром, дважды – со спикером парламента и много переговоров с иностранными гостями.

"И если эти разговоры станут публичными, это нехорошо. Хотя мы, честно говоря, ничего там такого особенного не говорили", – сказал Садовый.

Он отметил, что сейчас никто не может подтвердить, что было определенное решение суда, которое бы позволило прослушивать кабинет.

"Вы же понимаете, что это режимный объект, поэтому надо было привлекать серьезные ресурсы... Учитывая, что само устройство было вмонтировано не достаточно качественно, у меня возникает вопрос ко всей дальнейшей схеме. Потому что очень часто кто-то это делает, чтобы потом что-то обнародовать. Да пусть обнародуют, но это же вопрос государства. За государство просто стыдно, что такие вещи происходят", – говорит городской голова.

Сейчас делом занимается Служба безопасности. Устройство опечатали и отдали его на экспертизу.

"Прослушку" нашли в одном из телефонов на его рабочем столе – а именно в подставке, которая является и зарядным устройством.

"Я тем телефоном редко пользовался, но буквально день – два перед тем, как это все стало публичным, попытался им позвонить, и он почему-то плохо работал. Поэтому передал аппарат нашим специалистам, чтобы они посмотрели, что там не так. Они и обнаружили прослушивающее устройство. Я так понимаю, что оно работало именно на запись всего того, что обсуждалось в кабинете", – сказал Садовый.