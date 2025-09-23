Садовий: Перед виявленням "прослушки" у кабінеті були Свириденко, Стефанчук та іноземні гості

Мер Львова уточнив, що перед тим, як у його робочому кабінеті знайшли "прослушку", там відбулося кілька зустрічей

Андрій Садовий (Фото: International Summit of Cities and Regions)

Міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що за останній місяць, перед тим як у його кабінеті знайшли "прослушку", там були зустрічі з іноземними делегаціями, прем’єр-міністеркою Юлією Свириденко та головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком. Про це він розповів у інтерв’ю "Українській правді".

Садовий зазначив, що він не переживає за те, що "прослушка" записала якісь конкретні розмови.

Проте, за його словами, "є дуже багато запитань", адже буквально за останній місяць в його кабінеті була зустріч з премʼєр-міністеркою, двічі – зі спікером парламенту та багато перемовин з іноземними гостями.

"І якщо ці розмови стануть публічними, це недобре. Хоча ми, чесно кажучи, нічого там такого особливого не говорили", – сказав Садовий.

Він зазначив, що нині ніхто не може підтвердити, що було певне рішення суду, яке б дозволило прослуховувати кабінет.

"Ви ж розумієте, що це режимний обʼєкт, тому треба було залучати серйозні ресурси... Враховуючи, що сам пристрій був вмонтований не досить якісно, у мене виникає питання до всієї подальшої схеми. Тому що дуже часто хтось це робить, щоб потім щось оприлюднювати. Та нехай оприлюднюють, але це ж питання держави. За державу просто соромно, що такі речі відбуваються", – каже міський голова.

Наразі справою займається Служба безпеки. Пристрій опечатали й віддали його на експертизу.

"Прослушку" знайшли в одному з телефонів на його робочому столі – а саме у підставці, яка є і зарядним пристроєм.

"Я тим телефоном рідко користувався, але буквально день–два перед тим, як це все стало публічним, спробував ним подзвонити, і він чомусь погано працював. Тому передав апарат нашим фахівцям, щоб вони подивилися, що там не так. Вони й виявили пристрій для прослуховування. Я так розумію, що він працював саме на записування всього того, що обговорювалося в кабінеті", – сказав Садовий.