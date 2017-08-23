Погода на День Независимости: облачно, но без дождей
23.08.2017 22:19
Средняя температура завтра днем в Украине составит около 17-22°С
Фото: iStock/Global Images Ukraine
Завтра, 24 августа, по всей территории Украины ожидается переменная облачность, но без осадков, сообщает Укргидрометцентр.
Только в северных областях страны местами небольшие дожди.
Ветер западный, порывистый, 7-12 м/с.
Температура ночью - 8-13°С, днем - 17-22°С. В южной части и восточных областях ночью 11-16°С, днем 23-27°С.
В Карпатах ночью 2-7°С тепла, днем - 14-19°С.
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