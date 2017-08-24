USD:  25.38  25.65   EUR:  29.70  30.23  
HR
Спецпроекты
Свой бизнес

"Надень вышиванку": в хмельницких троллейбусах объявили акцию

24.08.2017 07:19
В честь Дня Независимости в Хмельницком пассажиры троллейбусов в вышиванках смогут не платить за проезд
"Надень вышиванку": в хмельницких троллейбусах объявили акцию
Фото: khm.gov.ua

В Хмельницком сегодня, 24 августа, пассажиры троллейбусов, одетые в вышиванки, смогут не платить за проезд, сообщает пресс-служба Хмельницкого городского совета.

Акция "Надень вышиванку" посвящена Дню Независимости Украины. 

В городском совете также отмечают, что подобная акция уже стала традицией, основанной мэром Александром Симчишиным.

Читайте также: День независимости-2017: сценарий праздника в столице

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать
- актуальная информация прямо в вашей новостной ленте

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 