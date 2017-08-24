"Надень вышиванку": в хмельницких троллейбусах объявили акцию
24.08.2017 07:19
В честь Дня Независимости в Хмельницком пассажиры троллейбусов в вышиванках смогут не платить за проезд
Фото: khm.gov.ua
В Хмельницком сегодня, 24 августа, пассажиры троллейбусов, одетые в вышиванки, смогут не платить за проезд, сообщает пресс-служба Хмельницкого городского совета.
Акция "Надень вышиванку" посвящена Дню Независимости Украины.
В городском совете также отмечают, что подобная акция уже стала традицией, основанной мэром Александром Симчишиным.
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