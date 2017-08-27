28 августа в большинстве областей Украины ожидаются дожди и грозы
27.08.2017 23:59
Дожди, местами кратковременные, и грозы ожидаются в западных, южных и центральных областях Украины
Фото: iStock/Global Images Ukraine
В понедельник, 28 августа, в большинстве областей Украины ожидаются дожди и грозы, сообщает Укргидрометцентр.
В западных, южных и центральных областях ожидаются дожди с грозами. Днем в восточных областях, в Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областями местами краткосрочные дожди, гроза.
На остальной территории - без существенных осадков.
Ветер южно-западный, 7-12 м/с, утром и днем в южной части порывы 15-20 м/с.
Температура ночью 13-18°С, днем 26-31°, в западных, южных и центральных областях ожидается снижение температура до 17-22°С.
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