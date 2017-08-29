Международная экспедиция назовет причины гибели дельфинов в Крыму

Экспедиция продлится до 7 сентября, будет пройдено около 1700 миль

Вчера, 28 августа, от причала Одесского порта стартовала международная экспедиция, которая выяснит причину гибели дельфинов в Черном море. Об этом сообщает пресс-служба Одесского морского порта.

Это вторая экспедиция на научно-исследовательском судне MARE NIGRUM (флаг Румынии, - ред.) в рамках международного проекта EMBLAS, в которой кроме украинских и грузинских экологов участвуют эксперты из стран ЕС.

"Мы возлагаем большие надежды на вторую экспедицию, задача которой с применением европейских методик оценить экологическое состояние морских глубин. В ходе экспедиции будет пройдено около 1700 миль (более 3 тыс км, - ред.), отобрано более 1000 проб воды и донных отложений. Мы получим новые данные растворенного в воде экологического ДНК, другие уникальные анализы", - отметил директор Украинского научно-исследовательского центра экологии моря Виктор Коморин.

По словам руководитель проекта EMBLAS-II Ярослава Слободника, по итогам первой экспедиции в 2016 году была составлена ​​карта Черного моря с указанием точек, где была наибольшая концентрация химических веществ.

"В ходе этой экспедиции предстоит выяснить, насколько это опасно для стран Черноморского побережья и Евросоюза, на какой глубине разлагаются эти химические соединения, море именно очищает себя или нет", - уточнил он.

Экспедиция продлится до 7 сентября.

12 июля сообщалось, что дельфины в Черном море возле побережья Крыма могут гибнуть из-за строительства Керченского моста и военных учений российских оккупантов на полуострове.

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

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