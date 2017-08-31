1 сентября к Земле приблизится крупный астероид

Астероид пролетит на расстоянии 4,4 млн миль (7 млн км)от Земли

1 сентября астероид Флоренc безопасности пролетит вблизи от земли, сообщает NASA.

Астероид пролетит на расстоянии 4,4 млн миль (7 млн км) от Земли.

Флоренc входит в число крупнейших околоземных астероидов.

"Хотя многие известные астероиды прошли ближе к Земле, чем Флоренc 1 сентября, все они были оценены как меньшие", - сказал менеджер Центра исследований околоземных объектов NASA Пол Ходас.

Сближение, которое состоится в сентябре, будет самым большим для этого небесного тела. По расчетам астрономов в следующий раз Флоренс будет проходить мимо Земли после 2500 года. Предыдущий раз этот астероид сближался с Землей в 1980 году.

Читайте также: NASA может создать стимпанк-ровер для исследования Венеры - видео

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.