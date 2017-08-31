1 сентября к Земле приблизится крупный астероид
1 сентября астероид Флоренc безопасности пролетит вблизи от земли, сообщает NASA.
Астероид пролетит на расстоянии 4,4 млн миль (7 млн км) от Земли.
Флоренc входит в число крупнейших околоземных астероидов.
"Хотя многие известные астероиды прошли ближе к Земле, чем Флоренc 1 сентября, все они были оценены как меньшие", - сказал менеджер Центра исследований околоземных объектов NASA Пол Ходас.
Сближение, которое состоится в сентябре, будет самым большим для этого небесного тела. По расчетам астрономов в следующий раз Флоренс будет проходить мимо Земли после 2500 года. Предыдущий раз этот астероид сближался с Землей в 1980 году.
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