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Погода в Украине на выходных: на западе похолодает и пойдут дожди

02.09.2017 09:53
В Киеве на выходных потеплеет, в западных областях в воскресенье пойдут дожди и температура будет не больше +20
Погода в Украине на выходных: на западе похолодает и пойдут дожди
Фото: iStock/Global Images Ukraine

На выходных, 2 и 3 сентября, потеплеет в центральных регионах Украины и на востоке, а на западе будут дожди. Об этом сообщает Укргидрометцентр

В западных регионах сегодня 23-26 градусов тепла, а завтра будет 17-20 градусов и дожди.

На юге сегодня без осадков. В Одессе, Николаеве и Херсоне до +27, а завтра - до 29 градусов тепла.

В Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях сегодня прогнозируют небольшие дожди и от 18 до 22 градусов тепла. Завтра там температура поднимется до +26-28, без осадков. 

В Киеве сегодня переменная облачность и до 24 тепла, а завтра - до +28.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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