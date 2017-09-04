Украина и США проведут учения по реагированию на аварию на АЭС

Местом проведения учений выбрана Запорожская атомная электростанция

Специалисты Украины и США во вторник, 5 сентября, проведут на Запорожской АЭС совместные командно-штабные учения по реагированию на чрезвычайную ситуацию государственного уровня, связанную с радиационной аварией. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

В течение трех дней участники учений отработают три модуля сценария по реагированию на условную аварию на реакторе АЭС.

Первый модуль предусматривает общий обзор реагирования на ЧС на объектовом, местном и региональном уровнях, второй же касается первоочередных мер по реагированию и смягчению последствий, принимаемых на государственном уровне.

В рамках третьего модуля, в частности, будут рассмотрены вопросы временного отселения жителей из зоны ЧС, дезактивации территории, зданий, сооружений, сбор и захоронение радиоактивных отходов, соцзащиты пострадавших от ЧС, мониторинга радиоактивного загрязнения окружающей среды, анализа влияния на экономику и инфраструктуру, а также определения промежуточных и долгосрочных вопросов восстановления, их результатов и необходимых ресурсов.

"По результатам учений будет определен уровень готовности и способности центральных и местных органов исполнительной власти к ликвидации последствий аварии на АЭС, а также их взаимодействие", - говорится в сообщении.

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К участию в учениях привлечены специалисты аппарата ГСЧС, представители секретариата Кабмина, центральных и местных органов власти и госучреждений (предприятий), а также эксперты из Госдепартамента, Агентства по уменьшению угрозы Минобороны и Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям США.

1 августа 2017 года на Чернобыльской АЭС стартовал первый этап комплексных испытаний хранилища отработанного ядерного топлива №2 с имитаторами использованных тепловыделяющих сборок.

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