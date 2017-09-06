США помогут реабилитировать побывавших в плену украинских военных

Американские специалисты проведут тренинги для психологов и помогут создать систему реинтеграции военнослужащих

США поможет Украине создать систему реинтеграции военных, вернувшихся из плена. Об этом сообщает пресс-служба Национальной гвардии.



Это будет целостная система психологического сопровождения военных. Создавать ее поможет Объединенное агентство по восстановлению персонала Вооруженных сил США.



"Я рада, что в течение нескольких ближайших дней, мы будем работать в Украине над вопросами реинтеграции таких лиц, которые были в плену, прошли принудительную изоляцию или подверглись пыткам. И мы рады, что у нас есть перспектива партнерского сотрудничества в будущем с украинской стороной", - сказала глава агентства Барбара Трэнкэр.



Специалисты США проведут тренинг для более 40 психологов НГУ, ВСУ, ГСЧС и ГПСУ.

Более тысячи украинских военных побывали в плену. До сих пор в заложниках удерживают 132 украинцев.

Читайте также: Восемь бойцов АТО из Иловайска все еще в заложниках у террористов

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.