США помогут реабилитировать побывавших в плену украинских военных
США поможет Украине создать систему реинтеграции военных, вернувшихся из плена. Об этом сообщает пресс-служба Национальной гвардии.
Это будет целостная система психологического сопровождения военных. Создавать ее поможет Объединенное агентство по восстановлению персонала Вооруженных сил США.
"Я рада, что в течение нескольких ближайших дней, мы будем работать в Украине над вопросами реинтеграции таких лиц, которые были в плену, прошли принудительную изоляцию или подверглись пыткам. И мы рады, что у нас есть перспектива партнерского сотрудничества в будущем с украинской стороной", - сказала глава агентства Барбара Трэнкэр.
Специалисты США проведут тренинг для более 40 психологов НГУ, ВСУ, ГСЧС и ГПСУ.
Читайте также: Восемь бойцов АТО из Иловайска все еще в заложниках у террористов
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
вчера
17:30
-
вчера
19:36
-
вчера
18:31
-
вчера
16:15
-
вчера
17:39
Новости партнеров
- 34739
- 28458
- 14640
- 14029
- 9894