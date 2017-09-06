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США помогут реабилитировать побывавших в плену украинских военных

06.09.2017 03:34
Американские специалисты проведут тренинги для психологов и помогут создать систему реинтеграции военнослужащих
США помогут реабилитировать побывавших в плену украинских военных

США поможет Украине создать систему реинтеграции военных, вернувшихся из плена. Об этом сообщает пресс-служба Национальной гвардии.

Это будет целостная система психологического сопровождения военных. Создавать ее поможет Объединенное агентство по восстановлению персонала Вооруженных сил США.

"Я рада, что в течение нескольких ближайших дней, мы будем работать в Украине над вопросами реинтеграции таких лиц, которые были в плену, прошли принудительную изоляцию или подверглись пыткам. И мы рады, что у нас есть перспектива партнерского сотрудничества в будущем с украинской стороной", - сказала глава агентства Барбара Трэнкэр.

Специалисты США проведут тренинг для более 40 психологов НГУ, ВСУ, ГСЧС и ГПСУ.

Более тысячи украинских военных побывали в плену. До сих пор в заложниках удерживают 132 украинцев. 

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