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На Солнце произошла мощнейшая за 12 лет вспышка

07.09.2017 07:15
Произошел выброс коронарной массы, что может повлечь за собой геомагнитные бури, которые на Земле почувствуют 8 сентября
На Солнце произошла мощнейшая за 12 лет вспышка
Фото: Solar Dynamics Observatory

6 сентября на солнце произошла самая мощная за более, чем десятилетние, вспышка. Об этом сообщает SpaceWeather.

Это была вспышка самого высокого класса - X. Произошел выброс коронарной массы.

Вспышка входит в пятерку самых мощных взрывов на Солнце за всю историю наблюдений за явлением.


Вероятно, в ближайшие дни на Земле будет чувствоваться влияние вспышки в виде магнитных бурь.

21 августа было полное солнечное затмение. Его полная фаза продлилась 2 минуты 40 секунд, наблюдать за явлением можно было в США.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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