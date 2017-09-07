На Солнце произошла мощнейшая за 12 лет вспышка
07.09.2017 07:15
Произошел выброс коронарной массы, что может повлечь за собой геомагнитные бури, которые на Земле почувствуют 8 сентября
Фото: Solar Dynamics Observatory
6 сентября на солнце произошла самая мощная за более, чем десятилетние, вспышка. Об этом сообщает SpaceWeather.
Это была вспышка самого высокого класса - X. Произошел выброс коронарной массы.
Вспышка входит в пятерку самых мощных взрывов на Солнце за всю историю наблюдений за явлением.
Вероятно, в ближайшие дни на Земле будет чувствоваться влияние вспышки в виде магнитных бурь.
21 августа было полное солнечное затмение. Его полная фаза продлилась 2 минуты 40 секунд, наблюдать за явлением можно было в США.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
вчера
20:59
-
вчера
19:11
-
вчера
18:22
-
вчера
17:01
-
вчера
17:21
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...
- 36316
- 15762
- 10955
- 10715
- 9350
Спецпроекты
Новости партнеров