На Солнце произошла мощнейшая за 12 лет вспышка

Произошел выброс коронарной массы, что может повлечь за собой геомагнитные бури, которые на Земле почувствуют 8 сентября

6 сентября на солнце произошла самая мощная за более, чем десятилетние, вспышка. Об этом сообщает SpaceWeather.



Это была вспышка самого высокого класса - X. Произошел выброс коронарной массы.



Вспышка входит в пятерку самых мощных взрывов на Солнце за всю историю наблюдений за явлением.





Вероятно, в ближайшие дни на Земле будет чувствоваться влияние вспышки в виде магнитных бурь.

21 августа было полное солнечное затмение. Его полная фаза продлилась 2 минуты 40 секунд, наблюдать за явлением можно было в США.

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