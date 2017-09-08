Какие украинцы наиболее активно ищут работу - опрос

Все более активно к поиску работы присоединяется молодежь до 25 лет, но основная часть экономически активного населения - от 26 до 45 лет

На рынке труда Украины задействовано приблизительно одинаковое количество мужчин и женщин. В то же время сегодня, как и 10 лет назад, мужчины ищут работу интенсивнее. Изменился ли украинский соискатель за последние десять лет, и как именно, рассказала LIGA.net специалист экспертно-аналитического центра HeadHunter Україна Екатерина Криворученко.

По словам эксперта, процент представителей сильного пола, задействованных в процессе поиска работы, даже возрос на 7% - с 52% до 59% соответственно. Тем не менее, как работающие мужчины, так и женщины делают вклад в развитие экономики страны фактически в равной мере.

Согласно анализу базы вакансий и резюме на Международном кадровом портале hh.ua, за последние десять лет изменилась и возрастная характеристика соискателей. Все более активно к поиску работы присоединяется молодежь в возрасте до 25 лет. Но основная доля экономически активного населения сегодня, как и в 2007 году, состоит из украинцев в возрасте от 26 до 45 лет.

Тенденции относительно образования в течение десятилетия остались довольно стабильными. Украинцы учатся в высших учебных заведениях разных уровней аккредитации. Большинство тех, кто пребывает в поиске работы, имеют высшее образование - это магистры, специалисты и бакалавры.

Если посмотреть на те профессиональные сферы, в которых соискатели были более активными в 2007 - 2017 годах, ситуация отличается. Так, десять лет назад чаще искали работу в сфере ритейла - 15%. В то же время сегодня сфере продаж приходится делить пальму первенства со сферой IT и телеком - по 11% соответственно.

Если рассматривать общую картину того, изменился ли украинский соискатель за последние десять лет и как именно, то анализ базы вакансий и резюме Международного кадрового портала HeadHunter Украина демонстрирует относительную стабильность.

В то же время, учитывая, что молодежь довольно активна в вопросах поиска работы, достаточно популярным сегодня становится трудоустройство молодых специалистов и студентов, которые еще не закончили учебу. 42% работодателей отмечают, что программы стажировки и трудоустройства для молодых специалистов существуют уже давно и их сокращение не планируется.

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Ранее сообщалось, что украинцев по праву можно считать трудоголиками. Почти половина из них тратит на обед меньше часа.

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