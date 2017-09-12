Сервисные центры МВД впервые опубликовали все тесты по ПДД

Каждый желающий может беспрепятственно подготовиться к сдаче теоретического экзамена по ПДД для получения водительских прав в сервисных центрах МВД

Главный сервисный центра Министерства внутренних дел обнародовал новые вопросы тестов с вариантами ответов. Об этом сообщила пресс-служба Главного сервисного центра МВД Украины.

Каждый желающий может беспрепятственно подготовиться к сдаче теоретического экзамена по ПДД для получения водительского удостоверения в сервисных центрах МВД.

Новые вопросы можно загрузить по этой ссылке.

На сайте Главного сервисного центра МВД работает бесплатный онлайн-тест, с помощью которого каждый водитель может проверить свои знания. Он полностью соответствует реальным условиям сдачи теоретического экзамена: длится 20 минут и состоит из 20 вопросов, которые система рендомно генерирует для каждого нового теста. Количество попыток пройти тест является неограниченной.

"Новый сервис вызвал бум заинтересованности тысяч людей: за два месяца на сайте зарегистрировались 40 тыс 425 граждан. Общее количество попыток сдать тест - 926 тыс 519, из них успешное количество попыток - 251 тыс 668. Новые вопросы тестов по ПДД и свободный доступ к ним - важный первый шаг в плоскости изменений процесса сдачи экзамена для получения водительского удостоверения. Вторым станет введение фото- и видеофиксации практической части сдачи экзаменов", - отметил начальник Главного сервисного центра МВД Владислав Криклий.

Новые тесты презентовали и запустили 1 июля 2017 года. Вопросы были категоризированы, актуализированы, сформулированы просто и логично. Также новые вопросы не имеют двух правильных ответов и сопровождаются понятными иллюстрациями.

13 июня сообщалось, что МВД планирует запустить видеофиксацию как теоретической, так и практической части при сдаче экзаменов на получение водительских прав.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.