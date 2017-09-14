Супрун: Врачей агитируют выходить на акции против медреформы

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун предупреждает, что по всей территории Украины готовится проведение специальных акций против медицинской реформы 19 сентября. Об этом он сообщила у себя в Facebook.

"За последнюю неделю мы получили много сообщений от врачей и медсестер из регионов и Киева об акциях, которые готовятся на следующую неделю против медицинской реформы. В заведениях всей страны у медицинских работников собирают подписи. В основном, мотивируя это акцией ради погашения задолженности заработных плат, которая системно возникает уже далеко не первый год подряд. Мол, эти подписи позволят достучаться до бессердечного правительства, которое "издевается" над медиками и не выделяет надлежащей суммы средств на оплату их труда", - отметила Супрун.

Фото: facebook.com/ulanasuprun

По ее словам, каждую осень правительством осуществляется дофинансирование этой статьи расходов. "По странному стечению обстоятельств, ежегодно в этот же период происходят разнообразные акции с требованием того же дофинансирования", - уточнила она.

Супрун обратилась ко всем украинским врачам.

"Вся команда Министерства здравоохранения и правительства соглашается на все 100%, что вы заслуживаете достойной оплаты труда. Но вы знаете лучше, чем мы, что проблемы в сфере здравоохранения, ее финансирование и заработных плат врачей возникают не из-за реформы, которую мы пытаемся провести, а потому что она до сих пор не была проведена. И, когда вас пытаются убедить в том, что эта реформа добьет существующую систему - то будьте уверены, что вы общаетесь с людьми, которые боятся потерять нажитые десятилетиями связи, схемы, рычаги влияния и деньги. Наибольшее их оружие - это дезинформация, страх и паника", - подчеркнула Супрун.

Она добавила, что правительство способно минимизировать задолженность по заработным платам медиков. "Сегодня подписала соответствующий проект распоряжения Кабинета министров, который будет оперативно принят на одном из очередных заседаний правительства. Это произойдет независимо от акций", - сказала Супрун.