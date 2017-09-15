Обнародован рейтинг самых счастливых городов Европы
Статистическое агентство Eurostat назвало самые счастливые города Европы, передает УНИАН со ссылкой на британское издание Independent.
Отбор происходил по ряду критериев: число довольных жизнью в городе, общественными местами, здравоохранением, экологией и образованием.
По количеству довольных жизнью самым счастливым городом была названа столица Литвы Вильнюс. За ним расположились датский Копенгаген и шведский Стокгольм. Также в пятерке самых счастливых - жители Люксембурга и Вены.
А наименее счастливыми оказались греческие Афины.
В частности, в номинации качества публичных пространств (маркеты, скверы, общественные места) больше всего довольны жители австрийской Вены. Также, в пятерку лидеров вошли жители Люксембурга, Стокгольма, столиц Словении - Любляны и Финляндии - Хельсинки.
Больше всех не нравятся публичные пространства жителям Афин и мальтийской Валетты.
Что касается чистоты и экологии, то здесь больше всех удовлетворены жители Люксембурга. Среди лидеров также Вена, Любляна, Рига (Латвия) и Хельсинки.
А вот хуже всего вопрос чистоты стоит в Риме (Италия), который значительно отстал от ближайшей столицы - Братиславы (Словакия).
В вопросах здравоохранения всем довольны в нидерландском Амстердаме. За ним следуют такие города, как Брюссель (Бельгия), Вена, Люксембург, Прага (Чехия).
Наименее удовлетворены этим пунктом в Афинах, от которых недалеко вперед ушли жители Варшавы (Польша).
Говоря о сфере образования, то здесь лидером стала столица Ирландии Дублин. За ним на одном уровне идут Никосия (Кипр), Хельсинки и Любляна. Замыкает пятерку - Люксембург. Среди худших в этом сегменте - болгарская София и румынский Бухарест.
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