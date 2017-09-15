В УПЦ МП отрицают переход храмов в Крыму под юрисдикцию Москвы

Ранее СМИ писали, что с некоторых храмов на аннексированном полуострове исчезли таблички об их принадлежности к украинской церкви

В Украинской православной церкви Московского патриархата уверяют, что Симферопольская (Крымская) епархия не переходила под прямое управление Русской православной церкви и остается под юрисдикцией Киева. Соответствующее заявление сделал замначальника отдела внешних церковных связей УПЦ МП протоиерей Николай Данилевич, сообщает Укринформ.

"Симферопольская епархия продолжает находиться в составе Украинской православной церкви, никаких решений о ее переходе в РПЦ никто не принимал. Поминовение имени предстоятеля УПЦ во время богослужений обязательно на территории всех епархий Крымского полуострова", - сказал он.

По словам Данилевича, на официальном сайте Симферопольской епархии ничего не сказано о ее подчиненности непосредственно Московскому патриархату, зато сказано, что она входит в состав УПЦ МП.

"В уставах православных приходов, расположенных на полуострове Крым, сказано, что приход является частью епархии (Крымской, Феодосийской или Джанкойской), которая принадлежит к иерархической структуре УПЦ. О самих епархиях в уставах говорится, что они также являются каноническими подразделениями УПЦ", - подчеркнул протоиерей.

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В то же время Данилевич отметил, что за формирование и изготовление таблички с названием храма и его юрисдикцией ответственны настоятели приходов. В частности, на здании епархиального управления Симферопольской епархии принадлежность к УПЦ МП отражена, добавил он.

14 сентября 2017 года портал Крым.Реалии сообщил, что на временно оккупированном Россией полуострове с некоторых храмов УПЦ МП исчезли таблички о принадлежности к украинской церкви, на отдельных церквях вместо "УПЦ МП" написано "Московский патриархат".

31 августа 2017-го оккупанты ворвались в кафедральный храм УПЦ Киевского патриархата в Симферополе и при поддержке российских силовиков вывезли оттуда церковную утварь.

Россия оккупировала Крымский полуостров в 2014 году. Верховная Рада официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия РФ и назвали аннексию и оккупацию полуострова незаконной. Против государства-агрессора были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых парламентских выборов с участием Крыма в 2016 году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

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