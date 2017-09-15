Финал Сassini: сегодня зонд уйдет в пучину атмосферы Сатурна

Автоматическая станция Cassini отправилась исследовать Сатурн осенью 1997 года, и спустя 20 лет полета у нее закончилось топливо

Сегодня, 15 сентября, межпланетный зонд Cassini выполнит последнее задание: нырнет в густую атмосферу Сатурна и больше не вернется на орбиту газового гиганта. Об этом сообщает агентство Би-би-си.

Зонд отправился в космическую миссию исследовать Сатурн 15 сентября 1997 года, над проектом работали пять тысяч ученых. Но после 20 лет странствий у станции заканчивается топливо.

За 20 лет зонд пролетел 3,4 млрд км, собрал 635 Гб данных, сделал 453 тысяч изображений.

Кроме того, Cassini обнаружил шесть новых спутников и жидкий океан под твердой поверхностью Энцелада (спутника Сатурна, - ред.), что дало возможность ученым предположить наличие там жизни.

13 апреля 2017 года ученые NASA заявили, что им удалось обнаружить воду на спутниках Юпитера и Сатурна.

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