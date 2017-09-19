МОН утвердил госфинансирование 123 научных проектов

Среди проектов-победителей есть посвященные военной тематике, исследованию космоса, освоению альтернативных источников энергии и прочие

За деньги из государственного бюджета будут финансироваться 123 проекта, победившие на конкурсе научных работ молодых ученых в этом году. Такое решение было утверждено конкурсной комиссией Министерства образования и науки, сообщает пресс-служба ведомства.

Среди победителей есть проекты, посвященные военной тематике, исследованию космоса, освоению альтернативных источников энергии, разработке новых технологий, защите информации и пр.

Для финансирования проектов-победителей в госбюджет уже заложено 13,4 млн грн.

18 сентября в Минобразования сообщили, что почти 100 украинских вузов получат доступ к международным базам данных Scopus и Web of Science за деньги из государственного бюджета.

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