МОН утвердил госфинансирование 123 научных проектов
За деньги из государственного бюджета будут финансироваться 123 проекта, победившие на конкурсе научных работ молодых ученых в этом году. Такое решение было утверждено конкурсной комиссией Министерства образования и науки, сообщает пресс-служба ведомства.
Среди победителей есть проекты, посвященные военной тематике, исследованию космоса, освоению альтернативных источников энергии, разработке новых технологий, защите информации и пр.
Для финансирования проектов-победителей в госбюджет уже заложено 13,4 млн грн.
18 сентября в Минобразования сообщили, что почти 100 украинских вузов получат доступ к международным базам данных Scopus и Web of Science за деньги из государственного бюджета.
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