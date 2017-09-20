В Украине на 100 умерших всего 61 родившийся - Госстат

С января по июль 2017 года население страны уменьшилось на 128,5 тысяч человек

В Украине по статистике за 2017 года на 100 умерших - 61 родившийся. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

В отчете Госслужбы статистики уточняют, что население Украины с января до июля 2017 года уменьшилось на 128,5 тыс человек. Сейчас в Украине проживает 42,456 млн.

По данным Госстата, в январе-июле 2017 года в Украине родилось 209,4 тыс детей, а за аналогичный период 2016 года этот показатель составил 227,1 тыс детей.

За первые полгода 2017 года количество умерших составило 131,3 тыс, а за тот же период 2016 года - 117,1 тыс человек. Число приехавших в страну превысило количество выехавших из страны на 2,7 тыс человек, а за аналогичный период 2016 года - 6,8 тыс человек.

Число умерших существенно превышает число рожденных: на 100 умерших - 61 родившихся.

В Госстате уточняют, что данные приводятся без учета Крыма и зоны проведения антитеррористической операции, а численность населения оценивается лишь без учета территории Крыма.

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