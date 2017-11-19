Конкурс Мисс Мира-2017 выиграла модель из Индии: фото

В первую пятерку вошли также представительницы Англии, Франции, Кении и Мексики

Победительницей конкурса Мисс Мира-2017 стала 20-летняя модель из Индии Мануши Чхиллар. Об этом сообщает пресс-служба конкурса в Facebook.

Мисс Мира-2017 родилась в семье врачей и учится в Бхагатском государственном медицинском колледже.













Она получила корону из рук Мисс Мира-2016 - пуэрториканки Стефани Дель Валле.









Второе место заняла представительница Мексики Андреа Меза, третье - британка Стефани Хилл.

В первую пятерку вошли также представительницы Англии, Франции, Кении и Мексики.

Всего в конкурсе в этому году принимали участие девушки из 118 стран мира.

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