Конкурс Мисс Мира-2017 выиграла модель из Индии: фото
Победительницей конкурса Мисс Мира-2017 стала 20-летняя модель из Индии Мануши Чхиллар. Об этом сообщает пресс-служба конкурса в Facebook.
Мисс Мира-2017 родилась в семье врачей и учится в Бхагатском государственном медицинском колледже.
Она получила корону из рук Мисс Мира-2016 - пуэрториканки Стефани Дель Валле.
Второе место заняла представительница Мексики Андреа Меза, третье - британка Стефани Хилл.
В первую пятерку вошли также представительницы Англии, Франции, Кении и Мексики.
Всего в конкурсе в этому году принимали участие девушки из 118 стран мира.
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