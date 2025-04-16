В Еврокомиссии ответили Фицо на его желание ехать в Москву 9 мая

Роберт Фицо (Фото: ЕРА/ZUZANA GOGOVA)

Словакия еще в 2022 году обязалась отклонять какие-либо приглашения на мероприятия в России и должна этого соблюдать. Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Анитта Хиппер, комментируя заявление словацкого премьера Роберта Фицо, что "никто не должен указывать" – ехать ему в Москву или нет.

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Хиппер отметила, что еще в 2022 году страны ЕС решили отказываться от всех приглашений из России на подобные мероприятия, как, например, парад 9 мая, и Словакия поддержала это решение.

Она отметила, что РФ использует честь окончания Второй мировой войны для оправдания своей агрессивной войны против Украины.

"С нашей стороны важно не придавать этому легитимности, участвуя в таких мероприятиях, как этот парад. И, собственно, у нас также есть решение Совета по этому поводу: государства-члены, включая Словакию, согласились в 2022 году отклонять такие приглашения", – сказала чиновник.

14 апреля 2025 года министерша иностранных дел Латвии Байба Браже сообщила, что страны, являющиеся кандидатами на вступление в Евросоюз, получили распоряжение не участвовать в военном параде в Москве 9 мая и не совершать визиты в РФ.

В тот же день глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что страны-члены Евросоюза столкнутся с последствиями, если решат принять участие в параде 9 мая в Москве.

Позже Фицо выступил против ЕС из-за запрета для членов блока и кандидатов на вступление посещать парад в Москве 9 мая. Он заявил, что так или иначе совершит визит в российскую столицу.