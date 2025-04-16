У Єврокомісії відповіли Фіцо на його бажання їхати до Москви 9 травня

Роберт Фіцо (Фото: ЕРА/ZUZANA GOGOVA)

Словаччина ще у 2022 році зобов'язалася відхиляти будь-які запрошення на заходи у Росії та має цього дотримуватися. Про це на брифінгу заявила речниця Єврокомісії Анітта Хіппер, коментуючи заяву словацького прем'єра Роберта Фіцо, що "ніхто не має вказувати" – їхати йому до Москви чи ні.

Хіппер зазначила, що ще у 2022 році країни ЄС вирішили відмовлятися від усіх запрошень з Росії на подібні заходи, як, наприклад, парад 9 травня, і Словаччина підтримала це рішення.

Вона наголосила, що РФ використовує вшанування закінчення Другої світової війни для виправдання своєї агресивної війни проти України.

"З нашого боку важливо не надавати цьому легітимності, беручи участь у таких заходах, як цей парад. І, власне, у нас також є рішення Ради з цього приводу: держави-члени, включаючи Словаччину, погодилися у 2022 році відхиляти такі запрошення", – сказала посадовиця.

14 квітня 2025 року міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже повідомила, що країни, які є кандидатами на вступ до Євросоюзу, отримали розпорядження не брати участі у військовому параді у Москві 9 травня та не здійснювати візити до РФ.

Того ж дня очільниця євродипломатії Кая Каллас заявила, що країни – члени Євросоюзу зіткнуться з наслідками, якщо вирішать взяти участь у параді 9 травня у Москві.

Пізніше Фіцо виступив проти ЄС через заборону для членів блоку та кандидатів на вступ відвідувати парад у Москві 9 травня. Він заявив, що так чи інакше здійснить візит до російської столиці.