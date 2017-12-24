Папа Франциск в Сочельник призвал освободить похищенных людей
Папа Римский Франциск во время своей еженедельной воскресной проповеди 24 декабря, которая припала на рождественский Сочельник, призвал освободить всех похищенных когда-либо людей, включая священников, монахов и мирян. Об этом сообщает Радио Свобода.
В сообщении сказано, что Папа, по его словам, особенно молится за людей, которые больше всего страдают из-за конфликтов в мире. Он просил о "даре мира для всего мира".
Также отмечается, что в полночь в храмах пройдут праздничные мессы и самая массовая будет в соборе Святого Петра в Ватикане. Ее проведет папа Римский Франциск, где обратится с традиционным рождественским посланием.
16 декабря Папа Франциск раскритиковал журналистов, которые "драматизируют старые скандалы и делают новости из сенсаций", заявив, что это является "очень серьезным грехом". Он планирует посвятить свое предстоящее ежегодное обращение "поддельным новостям".
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