Папа Франциск в Сочельник призвал освободить похищенных людей

Глава Ватикана просил мира во всем мире

Папа Римский Франциск во время своей еженедельной воскресной проповеди 24 декабря, которая припала на рождественский Сочельник, призвал освободить всех похищенных когда-либо людей, включая священников, монахов и мирян. Об этом сообщает Радио Свобода.



В сообщении сказано, что Папа, по его словам, особенно молится за людей, которые больше всего страдают из-за конфликтов в мире. Он просил о "даре мира для всего мира".



Также отмечается, что в полночь в храмах пройдут праздничные мессы и самая массовая будет в соборе Святого Петра в Ватикане. Ее проведет папа Римский Франциск, где обратится с традиционным рождественским посланием.



16 декабря Папа Франциск раскритиковал журналистов, которые "драматизируют старые скандалы и делают новости из сенсаций", заявив, что это является "очень серьезным грехом". Он планирует посвятить свое предстоящее ежегодное обращение "поддельным новостям".



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